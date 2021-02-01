Местные власти Львова впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
В рамках пилотного проекта в парке «700-летия Львова» впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом.
Кофейную гущу собрали из многочисленных местных кофеен — там отдали ее бесплатно. На 200 метров парковых дорожек ушло около 20 кг высушенной массы.
Местная власть убеждает: этот способ имеет немало преимуществ. Кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства и не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть полезной для них.
К тому же (в отличие от соли и песка) она не требует сбора после использования и не вредит лапам домашних любимцев.
— Это полезно тем, что кофейная гуща является экологически безопасной и, соответственно, в отличие от песочной смеси и других реагентов, она не повреждает газоны и корневую систему деревьев. […] Кофейная гуща, которую мы забираем, только из аппаратов и, соответственно, в ней есть немного влаги. Для того, чтобы она давала результат и был соответствующий эффект, ее необходимо хорошо подсушить, а уже потом использовать для посыпки, — рассказал директор ЛКП «Зеленый Львов» Владимир Данилюк.
В ближайшее время планируют наблюдать, насколько этот способ действенный. Если кофейная гуща хорошо себя зарекомендует в борьбе с гололедом, ее планируют использовать и в других парках, о дорогах и внутриквартальных дорожках возле жилых домов речь не идет.
Ранее сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
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Местные власти Львова впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
В рамках пилотного проекта в парке «700-летия Львова» впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом.
Кофейную гущу собрали из многочисленных местных кофеен — там отдали ее бесплатно. На 200 метров парковых дорожек ушло около 20 кг высушенной массы.
Местная власть убеждает: этот способ имеет немало преимуществ. Кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства и не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть полезной для них.
К тому же (в отличие от соли и песка) она не требует сбора после использования и не вредит лапам домашних любимцев.
— Это полезно тем, что кофейная гуща является экологически безопасной и, соответственно, в отличие от песочной смеси и других реагентов, она не повреждает газоны и корневую систему деревьев. […] Кофейная гуща, которую мы забираем, только из аппаратов и, соответственно, в ней есть немного влаги. Для того, чтобы она давала результат и был соответствующий эффект, ее необходимо хорошо подсушить, а уже потом использовать для посыпки, — рассказал директор ЛКП «Зеленый Львов» Владимир Данилюк.
В ближайшее время планируют наблюдать, насколько этот способ действенный. Если кофейная гуща хорошо себя зарекомендует в борьбе с гололедом, ее планируют использовать и в других парках, о дорогах и внутриквартальных дорожках возле жилых домов речь не идет.
Ранее сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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