«Нормандский» формат переговоров по Донбассу на уровне глав МИД заморожен из-за позиции России, но коммуникация между советниками происходит почти каждый день.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», передает РБК-Украина.

В частности, он пояснил, что из-за позиции Сергея Лаврова нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен.

— Но советники работают, процесс очень живой, поверьте мне, почти каждый день происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед, - сказал Дмитрий Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Украина жестко защищает свои «красные линии» и не отступит от них, несмотря на то, что представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак жестко проталкивает свое видение.

По словам министра, одной из главных проблем на переговорах является стремление России позиционировать себя как посредника, настаивая на признании статуса боевиков «Л/ДНР» в Трехсторонней контактной группе. Также россияне не согласны с тем, что перед выборами в ОРДЛО граница с Россией должна быть взята Украиной под контроль.

— Андрею Ермаку (руководителю Офиса Президента - прим.), представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это намного лучше, чем если бы мы сказали: «Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед». Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно Украинского государства и его национальной безопасности, - добавил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия пытается сорвать открытие «Крымской платформы», на которой во время переговоров планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.