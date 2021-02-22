Российскую вакцину против коронавирус «Спутник V» зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.

Об этом сообщает ТАСС.

– Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и позволила ее применения на своей территории, - говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.

В настоящее время Россия прорабатывает возможность прямых поставок в Дамаск вакцины «Спутник V».

Ранее Сербия решила подарить Черногории 4000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



