Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета поддержали вопрос передачи стадиона «Юность» в управление Центральному городскому стадиону.

Об этом стало известно в понедельник, 22 февраля, в ходе заседания комиссии ЖКХ, 22 февраля, пишут НикВести.

В ходе заседания начальник управления коммунального имущества города Мкртич Мкртчян сообщил, что по решению исполнительных органов мэрии стадион «Юность» передают в управление Центральному городскому стадиону для экономии бюджета и оптимизации количества чиновников.

— Имущественный комплекс сейчас передан Центральному стадиону и, следовательно, все три спортивных сооружения на балансе нашего Центрального стадиона. Нужно прекратить существование учреждения стадиона «Юность», — рассказал Мкртич Мкртчян.

В итоге большинство присутствующих депутатов поддержали данный вопрос и он был вынесен на рассмотрение сессии Николаевского городского совета.

Напомним, ранее в мэрии Николаева объяснили, зачем передают имущество «Юности» Центральному стадиону.