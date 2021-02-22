Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.
Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Он отметил, что начало вакцинации во всех странах должно быть в интересах всего мира.
– Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе, - заявил Гебреисус.
Он добавил, что если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID.
– В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными, - сказал директор ВОЗ.
Гебреисус призвал развивающиеся страны помочь в вакцинации «остального мира».
Ранее председатель группы экспертов ВОЗ, прибывших в Китай, Питер Бен Эмбарек сообщил, что версия о том, что коронавирус могли завести в Китай из другой страны в замороженных продуктах крайне маловероятной.
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Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.
Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Он отметил, что начало вакцинации во всех странах должно быть в интересах всего мира.
– Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе, - заявил Гебреисус.
Он добавил, что если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID.
– В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными, - сказал директор ВОЗ.
Гебреисус призвал развивающиеся страны помочь в вакцинации «остального мира».
Ранее председатель группы экспертов ВОЗ, прибывших в Китай, Питер Бен Эмбарек сообщил, что версия о том, что коронавирус могли завести в Китай из другой страны в замороженных продуктах крайне маловероятной.