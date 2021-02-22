Украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не наблюдался.

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

Массированным DDoS-атакам подверглись сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также ряд ресурсов сектора безопасности.