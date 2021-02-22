Украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не наблюдался.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.
Массированным DDoS-атакам подверглись сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также ряд ресурсов сектора безопасности.
Анализ показал, что источником скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие российским сетям обмена трафиком. Атакованные сайты заражались вирусом, который делал их элементом бот-сети и использовал для DDOS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности при этом определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и блокировали их внесением в «черные списки». После окончания фазы DDoS зараженные сайты оставались недоступными.
Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.
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Украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не наблюдался.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.
Массированным DDoS-атакам подверглись сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также ряд ресурсов сектора безопасности.
Анализ показал, что источником скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие российским сетям обмена трафиком. Атакованные сайты заражались вирусом, который делал их элементом бот-сети и использовал для DDOS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности при этом определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и блокировали их внесением в «черные списки». После окончания фазы DDoS зараженные сайты оставались недоступными.
Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.