Народный депутат от «Слуги народа», спортсмен Жан Беленюк заявил, что после перенесенного коронавируса может определять других переболевших по запаху пота.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он чувствует специфический запах от тех, кто переболел COVID-19, который напоминает ему чеснок.
— Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант, — заявил Жан Беленюк.
Напомним, ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.
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Народный депутат от «Слуги народа», спортсмен Жан Беленюк заявил, что после перенесенного коронавируса может определять других переболевших по запаху пота.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он чувствует специфический запах от тех, кто переболел COVID-19, который напоминает ему чеснок.
— Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант, — заявил Жан Беленюк.
Напомним, ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.