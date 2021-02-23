Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции «Слуга народа» пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

«Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции», — сообщил источник.

Еще один собеседник издания считает, что это он просто так сказал, чтобы все поняли градус напряжения и что в этот раз «играться в субъектность» Рады не стоит. Источник считает, что президент еще несколько раз подумает о роспуске.

Собеседник издания рассказал, что президент устал и хочет выплатить зарплаты шахтерам, но для этого нужно принять закон.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий скандального ОАСК.