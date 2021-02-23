Военнослужащие ВСУ тренируются для ведения наступления в урбанизированной местности, так обозначают города.

Об этом рассказал глава Генштаба Руслан Хомчак на пресс-конференции.

Главнокомандующий отметил, что планы возможного обострения ситуации на фронте и реагирования на различные вызовы отрабатываются ВСУ в обновленной J-структуре.

Переход на такую систему, Минобороны утверждает, исключит дублирование функций на всех уровнях управления, обеспечит четкую вертикаль и продуманную координацию с членами НАТО.

— Относительно наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, поскольку это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации, —- сообщил Руслан Хомчак.

Ранее НикВести сообщали, что процесс улучшения процедуры проверки вооружения осуществится в рамках изменения закодательства государственных закупок и должен сосредоточить военные представительства исключительно на контроле качества вооружения.