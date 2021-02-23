Киев попал в двадцатку городов по уровню наибольшего загрязнения воздуха.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные портала Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев (с индексом AQI 152) находится на 13 строчке в рейтинге, сразу за Катманду (Непал). Сразу после Киева — польский Краков.

На первом месте — Дакка (Бангладеш).

На двадцатом — Приштина (в Косово).

Показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 ед. Более высокие показатели опасны для здоровья человека.

Так, по показателям от 101 до 150 ед. дети и взрослые, болеющие респираторными заболеваниями, например, астмой, должны ограничивать длительное пребывание на свежем воздухе.

По показателей от 151 до 200 и выше последствия для здоровья могут почувствовать все, на уязвимых социальных группах такое состояние воздуха скажется более существенно, пребывание на свежем воздухе должно быть ограничено.

Напомним, гигантский «Киевский Кит» из переработанного пластика станет первым в Украине арт-объектом, отражающим экологическое состояние города в реальном времени.