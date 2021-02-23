Пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко — это не просто выборочное правосудие, а следствие влияния приспешников Януковича-Портнова на Офис Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Петр Порошенко также заявил, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения, зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.
— Представителям пятой колонны, по которым введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии, — сказал Петр Порошенко.
По его мнению, это не просто выборочное правосудие.
— Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это — следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным. Требуем от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь — очистить Офис Президента от портновских муртадов. А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм, — резюмировал лидер «Европейской Солидарности».
Как сообщалось, сегодня, 23 февраля, суд приговорил Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины).
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Пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко — это не просто выборочное правосудие, а следствие влияния приспешников Януковича-Портнова на Офис Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Петр Порошенко также заявил, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения, зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.
— Представителям пятой колонны, по которым введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии, — сказал Петр Порошенко.
По его мнению, это не просто выборочное правосудие.
— Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это — следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным. Требуем от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь — очистить Офис Президента от портновских муртадов. А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм, — резюмировал лидер «Европейской Солидарности».
Как сообщалось, сегодня, 23 февраля, суд приговорил Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины).