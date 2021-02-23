Пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко — это не просто выборочное правосудие, а следствие влияния приспешников Януковича-Портнова на Офис Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко также заявил, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения, зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.

— Представителям пятой колонны, по которым введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии, — сказал Петр Порошенко.

По его мнению, это не просто выборочное правосудие.

— Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это — следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным. Требуем от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь — очистить Офис Президента от портновских муртадов. А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм, — резюмировал лидер «Европейской Солидарности».