Одесского активиста Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который установил у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

— Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал, он давно на пенсии или в России. Пожалуй, никто другой выполнять заказы ОПЗЖ и Портнова не согласился. Поэтому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины в суд даже не подпустили бы, - написал журналист.

В новости LB.ua за 2009 год также говорилось, что улицу, на которой построен особняк, судья назвал «Тупик коммунизма», о чем свидетельствовала соответствующая надпись на заборе. На самом деле дом расположен по адресу: улица Олимпийская, 18. Стоимость дома судьи специалисты оценивали минимум в 2 миллиона долларов США.

Ранее сообщалось, что после ареста Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.