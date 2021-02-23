Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 24 февраля — с утра препарат начнут развозить по регионам.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, пишет «Новое время».

— Завтра с самого утра 11 автомобилей отправятся в путешествие, будут доставлять вакцину в областные склады. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы безопасной утилизации шприцев, а также раздаточные материалы — информированное согласие на проведение прививки, - сказал Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и начнется после доставки препарата в регионы. Первыми препарат получат Киев, Киевская, Черниговская, Житомирская, Черкасская, Винницкая и Полтавская области.

Напомним, что вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.