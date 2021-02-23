Дочерняя компания немецкой Munich Re больше не будет участвовать в проекте «Cеверный поток – 2»‎ под угрозой санкций со стороны США.

Об этом пишет Reuters.

США готовы ввести санкции против европейских компаний, которые поддерживают строительство газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов, а страховая группа Zurich Insurance Group отказалась от участия в прошлом месяце.

«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности в составе проекта «Северный поток - 2», - заявил официальный представитель компании.

Несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 90%, остается трудная часть работ на больших глубинах у берегов Дании.

По информации на 22 февраля 18 европейских компаний прекратили свое участие в скандальом проекте или пообещали прекратить, часть компаний из этого списка – страховые.

Ранее НикВести сообщали, что Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна «Фортуна», привлеченного к строительству Nord Stream 2, а также его владельца, ООО «КВТ-РУС».