Ситуация с запасами угля на теплоэлектростанциях остается критической. Объемы этого ресурса на складах ТЭС составляют лишь 34% от минимально необходимых запасов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Так, с начала ноября 2020 года до 21 февраля запасы угля на складах ТЭС уменьшились в 8,3 раза. Теперь объемы этого ресурса составляют 301,1 тысячи тонн.

Из них за тот же период объемы газового угля сократились в 11,2 раза — до 190,4 тысячи тонн, антрацитового — в 3,3 раза, до 110,7 тысячи тонн. При этом около 51,6% запасов угля (155,5 тысячи тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской. За прошедшую неделю, 15-21 февраля, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 1%, антрацитового — на 8,7%.

В «Укрэнерго» отметили, что к каким-либо ограничениям энергопитания, а именно веерным отключениям, на прошлой неделе не прибегали.

Как сообщалось ранее, с февраля 2021 года поставщики электроэнергии будут получать штрафы за долги по оплате услуг оператора системы снабжения перед Укрэнерго.