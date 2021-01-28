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С февраля 2021 года поставщики электроэнергии будут получать штрафы за долги по оплате услуг оператора системы снабжения перед Укрэнерго.
Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укрэнерго.
В сообщении указывается, что 27.01.2021 НКРЕП отменил запрет применять штрафные санкции к поставщикам электроэнергии. В связи с этим постановлением НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение к поставщикам (в том числе поставщиков универсальных услуг) штрафов, предусмотренных договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии.
Решение НКРЕП позволит Укрэнерго взымать с предприятий, которые занимаются предоставление услуг по передаче электроэнергии, 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день простоя. После 30 календарных дней поставщик штрафуется на 7% от размера долга.
«Согласно условиям договоров о предоставлении услуг по передаче и диспетчеризации, в случае нарушения сроков оплаты ОСП может насчитывать участнику рынка штраф 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку свыше 30 календарных дней дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа», - указано в сообщении Укрэнерго.
Общий долг поставщиков электроэнергии перед Укрэнерго составлят 6 миллиардов гривен.
Значительная часть этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581 миллион 700 тысяч гривен.
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С февраля 2021 года поставщики электроэнергии будут получать штрафы за долги по оплате услуг оператора системы снабжения перед Укрэнерго.
Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укрэнерго.
В сообщении указывается, что 27.01.2021 НКРЕП отменил запрет применять штрафные санкции к поставщикам электроэнергии. В связи с этим постановлением НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение к поставщикам (в том числе поставщиков универсальных услуг) штрафов, предусмотренных договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии.
Решение НКРЕП позволит Укрэнерго взымать с предприятий, которые занимаются предоставление услуг по передаче электроэнергии, 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день простоя. После 30 календарных дней поставщик штрафуется на 7% от размера долга.
«Согласно условиям договоров о предоставлении услуг по передаче и диспетчеризации, в случае нарушения сроков оплаты ОСП может насчитывать участнику рынка штраф 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку свыше 30 календарных дней дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа», - указано в сообщении Укрэнерго.
Общий долг поставщиков электроэнергии перед Укрэнерго составлят 6 миллиардов гривен.
Значительная часть этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581 миллион 700 тысяч гривен.
Ранее НикВести сообщали, что в течение 16-20 января, когда по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины, «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.