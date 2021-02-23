Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию телеканала «112 Украина».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, Нацсовет просит аннулировать лицензию на вещание для «Телерадиокомпания 112-ТВ», работающей под логотипом «112 Украина». Там указывают, что телеканал не предоставил вовремя полный перечень документов, необходимых для осуществления невыездной проверки.

По их данным, непредоставление этих документов является «отказом лицензиата в ее (проверке — прим.) проведении». Согласно закону, это является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

Всего в суд поступило три иска, в которых говорится о разных периодах проверок. ОАСК пока решает, открывать ли дело.

Ранее Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые заблокировали после введенных санкций, опосредованно финансировала России, как минимум на этапе их приобретения.