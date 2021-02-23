Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал активисту должность в правоохранительных ведомствах в июне 2019 года.

Об этом предложении он написал в своем Facebook.

По словам юриста, на встрече присутствовали голова СБУ Иван Баканов и Андрей Богдан, который руководил Офисом президента в тот период.

— Был Сергей Стерненко и примерно 10 человек, при которых это обсуждалось, и при каких господин президент предложил должность в одном из правоохранительных органов, — сказал Маси Найем.

Сергей Стерненко отказался от подобного предложения, по словам адвоката, он не знает причин отрицательного выбора.

— Я не могу за него говорить, я хотел бы, чтобы он имел возможность высказать позицию по этому поводу, потому что я всего лишь адвокат, — добавил юрист.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отрицает саму встречу.

— Президент Украины не предлагал Сергею Стерненку никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности, — подчеркнула Юлия Мендель.

Адвокат Маси Найем отметил, что Юлия Мендель могла не знать о готовящийся встрече, потому что «она не настолько близка» к Зеленскому.

— Мне кажется, что госпожа Мендель просто не знает об этой встрече, поскольку она не настолько близка к Владимиру Зеленскому, или Владимир Зеленский просто не сообщил ей. Я не знаю, какие проблемы у Юлии Мендель, но самая главная проблема в том, что сейчас она солгала, — сказал юрист.

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.