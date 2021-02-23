Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга для избежания случаев отказа в обслуживании.

Как отметили в НБУ, в соответствии с валютным законодательством Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории АРК и города Севастополя, являются резидентами Украины.

НБУ отмечает в письме-разъяснении:

недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;

необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

Напомним, прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.