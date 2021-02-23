Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга для избежания случаев отказа в обслуживании.
Как отметили в НБУ, в соответствии с валютным законодательством Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории АРК и города Севастополя, являются резидентами Украины.
НБУ отмечает в письме-разъяснении:
Напомним, прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.
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Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга для избежания случаев отказа в обслуживании.
Как отметили в НБУ, в соответствии с валютным законодательством Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории АРК и города Севастополя, являются резидентами Украины.
НБУ отмечает в письме-разъяснении:
Напомним, прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.