Киберспециалисты СБУ выявили деятельность группы хакеров, которые за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 23 февраля.

Указано, что злоумышленники взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области через подконтрольный виртуальный сервер. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий – председатель одного из районных судов области.

— По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РФ. Его основной клиентурой были граждане РФ и украинские «частные детективы». Сейчас проверяется его возможная связь со спецслужбами страны-агрессора, – говорится в сообщении.

Стоимость услуг злоумышленника составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы. Для анонимности расчеты производились в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемого для получения несанкционированного доступа. Все они будут направлены на экспертизу.

Ведется следствие по статьям о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров (статья 359, часть 2 статьи 361). Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО «Укрзалізниця», которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.