Центральная избирательная комиссия зарегистрировала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Василий Вирастюк будет участвовать на выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) от партии «Слуга народа».
Всего ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов. Кроме Вирастюка, в выборах в округе № 87 будет участвовать Юрий Голиней от партии «Всеукраинское объединение «Платформа общин» и Иосиф Резеш от «КМКС» Партии венгров Украины.
В одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) ЦИК зарегистрировала Иштвана Добшу от «КМКС» Партии венгров Украины и Людмилу Дорошенко от «Будущее страны».
Кроме того, ЦИК зарегистрировала в округе №50 Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка — как самовыдвиженцев.
Как отмечается, ЦИК отказала Артему Кирсанову («Оберег») в регистрации - в частности потому, что он не внес денежный залог.
В то же время, ЦИК отказала Александру Дорошенко («Будущее страны») в ОВО №87. Он не выполнил условия проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.
Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Василий Вирастюк будет участвовать на выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) от партии «Слуга народа».
Всего ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов. Кроме Вирастюка, в выборах в округе № 87 будет участвовать Юрий Голиней от партии «Всеукраинское объединение «Платформа общин» и Иосиф Резеш от «КМКС» Партии венгров Украины.
В одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) ЦИК зарегистрировала Иштвана Добшу от «КМКС» Партии венгров Украины и Людмилу Дорошенко от «Будущее страны».
Кроме того, ЦИК зарегистрировала в округе №50 Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка — как самовыдвиженцев.
Как отмечается, ЦИК отказала Артему Кирсанову («Оберег») в регистрации - в частности потому, что он не внес денежный залог.
В то же время, ЦИК отказала Александру Дорошенко («Будущее страны») в ОВО №87. Он не выполнил условия проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.
Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.