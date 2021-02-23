Центральная избирательная комиссия зарегистрировала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Василий Вирастюк будет участвовать на выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) от партии «Слуга народа».

Всего ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов. Кроме Вирастюка, в выборах в округе № 87 будет участвовать Юрий Голиней от партии «Всеукраинское объединение «Платформа общин» и Иосиф Резеш от «КМКС» Партии венгров Украины.

В одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) ЦИК зарегистрировала Иштвана Добшу от «КМКС» Партии венгров Украины и Людмилу Дорошенко от «Будущее страны».

Кроме того, ЦИК зарегистрировала в округе №50 Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка — как самовыдвиженцев.

Как отмечается, ЦИК отказала Артему Кирсанову («Оберег») в регистрации - в частности потому, что он не внес денежный залог.

В то же время, ЦИК отказала Александру Дорошенко («Будущее страны») в ОВО №87. Он не выполнил условия проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.