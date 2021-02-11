Партия «Слуга народа» выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что партия «Слуга народа» во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

— Только партия «Слуги народа» на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области, - сообщила Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук добавил, Вирастюк возглавляет тренерский состав «Invictus Games: Team Ukraine» и занимается реабилитацией ветеранов, а теперь «хочет помогать им на государственном уровне».

Отметим, что известный спортсмен и актер родился и вырос в Ивано-Франковске.

Напомним, после местных выборов в «Слуге народа» заявили, что партия будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.