В Украине будет использоваться каскадная модель вакцинации, подразумевающая работу мобильных бригад все время.

Каждая из них сможет делать по 100 инъекций в сутки, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Укринформе.

Он напомнил, что вакцинация населения от коронавируса в нашей стране начинается со среды, 24 февраля. Граждан будут прививать COVID-препаратом AstraZeneca в два этапа.

— Мы на бригаду рассчитываем занятость по 100 вакцинаций в течение 28 дней. То есть, они используют 2,8 тысяч вакцин. После этого на 29 день они возвращаются в первое учреждение, которое вакцинировали 28 дней назад, и проводят повторную вакцинацию, - рассказал Виктор Ляшко.

По его словам, такая система поможет постоянно быть в процессе вакцинации и стабильно привлекать медработников, что «приведет к снижению количества программных ошибок, которые могут возникать при проведении вакцинаций».

Ранее Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 24 февраля — с утра препарат начнут развозить по регионам.