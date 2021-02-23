Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

Об этом сообщили в Офисе президента.

В частности, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Его заключили Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина 25 декабря 1991 года в Минске. Согласно договору, воздушное пространство этих стран рассматривается как единое.

Также Украина вышла из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Это соглашение заключили Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова и Украина. Согласно договору, государства-участники обязуются предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не совершать действий, приводящих к нарушению или осложнения их нормального функционирования.

Ранее сообщалось, что более 57% украинцев выступают против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.