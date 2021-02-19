Более 57% украинцев выступают против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и центра Социс, проведенного 11-16 февраля.

Хотели бы, чтобы Владимир Зеленский избирался еще раз чуть больше четверти опрошенных.

8,2% заявили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы.

Исследование проходило с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Напомним, действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился. Пятый президент Украины Петр Порошенко сокращает отрыв от действующего главы государства.