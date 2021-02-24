Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился решению комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которая хочет отстранить все руководство Департамента ЖКХ. Он считает, что такие действия депутатов направлены во вред городу.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 23 февраля, пишут НикВести.

Отметим, что с соответствующим предложением выступил депутат от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный, предложив отстранить директора Департамента ЖКХ и его заместителей на период расследования со стороны правоохранительных органов. После чего 6 голосами «за» депутаты-представители «ОПЗЖ» поддержали данное решение.

В свою очередь, Александр Сенкевич заявил, что своим решением депутаты могут только навредить городу. Также он напомнил, что сам Максим Невенчанный принципиально отказывается говорить на украинском языке в рабочее время, систематически нарушая языковой закон.

– Все мы слышали, что в пятницу у нас были обыски в департаменте ЖКХ. Полиция проверяет работу департамента, начиная с 2016 по 2018 год, и с 2019 по 2020. Некоторые депутаты из «ОПЗЖ» решили сразу на своей комиссии ЖКХ проявить активность и на время следствия отстранили руководство департамента. У меня сложилось впечатление, что депутаты у нас действуют по принципу чем хуже городу, тем им лучше. Они всех отстраняют, но элементарно не могут говорить на государственном языке во время заседания комиссии. Это не впервые. Мы дали полиции время изучить информацию. Надеемся, что найдут либо виновных, либо определят, что все было по закону. Не делаю никаких выводов, пока не сделает выводы полиция, - заявил Александр Сенкевич.