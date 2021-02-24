Правозащитная организация Amnesty International, которая в январе признала российского политика Алексея Навального узником совести, отменила свое решение.

Первым об этом сообщил журналист Аарон Мате в Twitter.

Представитель Amnesty International Александр Артемьев подтвердил это «Медиазоне».

Юридический и политический департамент организации принял такое решение из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными, сказал Артемьев.

— Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам, — сказал Александр Артемьев.

Александр Артемьев рассказал, что Amnesty International получила запросы с требованием проверить высказывания Навального, которые, возможно, «были частью скоординированной кампании по его дискредитации» в других странах.

Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Готовятся санкционные списки.