Правозащитная организация Amnesty International, которая в январе признала российского политика Алексея Навального узником совести, отменила свое решение.
Первым об этом сообщил журналист Аарон Мате в Twitter.
Представитель Amnesty International Александр Артемьев подтвердил это «Медиазоне».
Юридический и политический департамент организации принял такое решение из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными, сказал Артемьев.
— Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам, — сказал Александр Артемьев.
Александр Артемьев рассказал, что Amnesty International получила запросы с требованием проверить высказывания Навального, которые, возможно, «были частью скоординированной кампании по его дискредитации» в других странах.
Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Готовятся санкционные списки.
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Правозащитная организация Amnesty International, которая в январе признала российского политика Алексея Навального узником совести, отменила свое решение.
Первым об этом сообщил журналист Аарон Мате в Twitter.
Представитель Amnesty International Александр Артемьев подтвердил это «Медиазоне».
Юридический и политический департамент организации принял такое решение из-за высказываний Навального середины 2000-х годов, которые правозащитники посчитали дискриминационными, сказал Артемьев.
— Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам, — сказал Александр Артемьев.
Александр Артемьев рассказал, что Amnesty International получила запросы с требованием проверить высказывания Навального, которые, возможно, «были частью скоординированной кампании по его дискредитации» в других странах.
Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Готовятся санкционные списки.