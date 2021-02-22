Министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Готовятся санкционные списки.

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи 27 министров иностранных дел политического блока имена не упоминались, но дипломаты заявили, что экономическим ограничениям подвергнутся глава Следственного комитета России, который занимается расследованием крупных преступлений, глава ФСИН, глава Росгвардии и генпрокурор. Соответственно в санкционные списки попадут:

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Глава Росгвардии Виктор Золотов.

Генпрокурор Игорь Краснов.

Директор ФСИН Александр Калашников.

Ранее НикВести сообщали, что в декабре ЕС ввел санкции в отношении шести россиян и государственного научно-исследовательского центра, их обвиняют в причастности к отравлению Алексея Навального и применении запрещенного вещества, предназначенного для использования в военных целях.

Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

После этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.