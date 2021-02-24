Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.

Об этом он сообщил в программе PBS NewsHour.

При этом глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

— Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, — уточнил он.

При этом глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.

Ранее в компании Microsoft заявили, что декабрьская кибератака была, вероятно, самой большой и самой сложной, которую мир когда-либо видел.