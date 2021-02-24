Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.
Об этом он сообщил в программе PBS NewsHour.
При этом глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.
— Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, — уточнил он.
При этом глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.
Ранее в компании Microsoft заявили, что декабрьская кибератака была, вероятно, самой большой и самой сложной, которую мир когда-либо видел.
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Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.
Об этом он сообщил в программе PBS NewsHour.
При этом глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.
— Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, — уточнил он.
При этом глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.
Ранее в компании Microsoft заявили, что декабрьская кибератака была, вероятно, самой большой и самой сложной, которую мир когда-либо видел.