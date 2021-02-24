За минувшие сутки в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В частности, в США зафиксировали более 71 000 новых заражений, в Бразилиии - более 63 000, во Франции - более 20 000.

Кроме того, более 13 000 больных зарегистрировали в Индии и Италии, более 11 000 - в В России и Чехии.

Умерли за сутки 10267 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 90 млн человек. Сейчас насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

Напомним, в Бразилии начнут производить вакцину от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca в первой половине 2021 года.