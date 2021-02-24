В Бразилии начнут производить вакцину от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca в первой половине 2021 года.
Об этом сообщает Xinhua.
Страна подписала соглашение с компанией о передаче технологии, благодаря чему Фонд Освальдо Круза в Рио-де-Жанейро сможет начать производить препарат уже в апреле.
— Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100-процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, то не смогли бы, — сказал вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда Марко Аурелио Кригер.
По его словам, 23 февраля Бразилия получить более двух миллионов доз вакцины AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca и вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac — две вакцины, применяемые в стране.
Как сообщалось, вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.
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В Бразилии начнут производить вакцину от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca в первой половине 2021 года.
Об этом сообщает Xinhua.
Страна подписала соглашение с компанией о передаче технологии, благодаря чему Фонд Освальдо Круза в Рио-де-Жанейро сможет начать производить препарат уже в апреле.
— Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100-процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, то не смогли бы, — сказал вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда Марко Аурелио Кригер.
По его словам, 23 февраля Бразилия получить более двух миллионов доз вакцины AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca и вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac — две вакцины, применяемые в стране.
Как сообщалось, вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.