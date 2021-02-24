Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США планирует удовлетворить запрос от Pfizer Inc и BioNTech по изменению условий хранения их вакцины против коронавируса с ультрахолодных камер на стандартные.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующая информацию обнаружили в New York Times, опросив знакомых с вопросом людей.

Ожидается, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в новой инструкции для поставщиков укажет об изменении приемлемой для хранения вакцины температуры.

В таком случае, препарат смогут хранить в холодильниках аптек. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.

Именно условия хранения и транспортировки вакцины Pfizer вызвали беспокойство у многих государств, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан.

Напомним, американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 миллионов доз в неделю.