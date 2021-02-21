Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 миллионов доз в неделю.
Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, пишет «Голос Америки».
Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 миллионов доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.
— Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз, — уверяет Джо Байден.
Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тысяч жизней.
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Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 миллионов доз в неделю.
Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, пишет «Голос Америки».
Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 миллионов доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.
— Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз, — уверяет Джо Байден.
Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тысяч жизней.