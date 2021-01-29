Американская компания Johnson & Johnson заявила, что одна прививка ее вакциной показала эффективность до 85% для предотвращения самых серьезных симптомов коронавируса .

Об этом сообщает Укринформ.

В компании добавили, что, согласно внутренним исследованиям, прививка показала эффективность 66% для предотвращения средней и тяжелой форм заболевания коронавирусом.

Отмечается, что, в отличие от других вакцин против коронавируса, доза вакцины от Johnson & Johnson вводится одной прививкой. Стоимость одной дозы стоит около 10 долларов США.

Саму вакцину можно хранить при температуре холодильника, что значительно облегчает ее хранение и распределение в мире.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.