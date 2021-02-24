В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера.
Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.
В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.
Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.
Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона.
Напомним, ранее в компании WhatsApp намекнули, что их конкурент Telegram может читать переписку своих пользователей. Владельцы популярного приложения заявили, что другие шифрованные мессенджеры могут не гарантировать безопасность общения, и призвали принять новые условия пользования.
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В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера.
Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.
В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.
Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.
Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона.
Напомним, ранее в компании WhatsApp намекнули, что их конкурент Telegram может читать переписку своих пользователей. Владельцы популярного приложения заявили, что другие шифрованные мессенджеры могут не гарантировать безопасность общения, и призвали принять новые условия пользования.