Бывший президент США Дональд Трамп рискует попасть за решетку — но вовсе не из-за своей роли в штурме Капитолия 6 января. Сейчас бизнесмен сталкивается с расследованием прокуратуры Нью-Йорке, которая подозревает, что он манипулировал оценкой своего состояния для получения кредитов и ухода от налогов, что является тяжким преступлением.

Об этом пишет The Daily Beast.

На днях Верховный суд отклонил апелляцию Трампа, который не хотел предоставлять доступ прокуратуре к налоговым документам Trump Organization. Это означает, что сторона обвинения может получить их в любой момент.

– Мы все знаем, что Трамп завышал стоимость своего бизнеса, когда это было ему удобно, то есть для того, чтобы попасть в список Forbes, а также получить займы от Deutsche Bank. А потом он занизил свои доходы чтобы сэкономить на налогах. Это незаконно. Это не просто мошенничество со страхованием и банковское мошенничество, - пояснил юридический аналитик издания Джей Майклсон.

Если прокуратуре Манхэттена удастся привлечь Трампа к ответственности, он вряд ли попадет в тюрьму до конца своей жизни, так как «преступления белых воротничков» обычно влекут за собой штрафы. Однако ему может просто не хватить денег, чтобы за все расплатиться, и вряд ли ему их кто-то займет.