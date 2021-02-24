На недействующем предприятии «Криптон-85» в Житомирской области обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранилось незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины выяснили, что соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

Спецслужба изъяла оборудование и передала его специалистам специализированного Государственного предприятия «Радон» - для проведения экспертного исследования и утилизации.

– Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксировали повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России.