Совет национальной безопасности и обороны сообщает, что зафиксировал попытки распространения вредных документов через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти - кибератаку связывают с российскими хакерами.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
– Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации, - сообщают в СНБО.
Отмечается, что вредные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.
В СНБО сообщают, что по сценарию атака относится к так называемым supply chain attack - это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует.
Самыми известными такими атаками стали NotPetya в 2017 году, и Solorigate - кибершпионская операция РФ 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США.
Ранее сообщалось, что украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не наблюдался.
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Совет национальной безопасности и обороны сообщает, что зафиксировал попытки распространения вредных документов через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти - кибератаку связывают с российскими хакерами.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
– Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации, - сообщают в СНБО.
Отмечается, что вредные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.
В СНБО сообщают, что по сценарию атака относится к так называемым supply chain attack - это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует.
Самыми известными такими атаками стали NotPetya в 2017 году, и Solorigate - кибершпионская операция РФ 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США.
Ранее сообщалось, что украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не наблюдался.