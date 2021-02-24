Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на капитальный и текущий ремонт городских дорог не хватает ещё порядка 150 миллионов гривен.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами в среду, 24 февраля, передает корреспондент НикВести.

По его словам, в 2021 году на ремонт дорог в городе запланировано 80 миллионов гривен.

— Относительно капитального и текущего ремонта, то нам критически не хватает денег. В этом году Департаментом ЖКХ с 300 миллионов гривен бюджета развития запланировано 80 миллионов, из которых 40 миллионов гривен — на капитальный ремонт дорог и 40 — на текущий. В нашем понимании нам еще не хватает около 150 миллионов гривен на ремонт дорог, поэтому будем думать — либо снимать с чего-то средства, либо брать кредитные средства для того, чтобы привести в порядок дороги, - сказал Александр Сенкевич.

При этом городской голова добавил, что к ямочному ремонту городских дорог приступят как только будет благоприятная для этого погода.

— У нас первоочередно будут ремонтироваться все дороги, начиная с магистральных. Есть у нас дороги, которые по количеству автомобилей перемещаются этими дорогами. Эти дороги есть в перечне КП «Элу автодорог», которое делает очистку этих дорог. По этому перечню, как раз, будет ямочный ремонт. Как только температура сегодня будет +5 и будет сухая погода, без дождей, то мы начнем ремонт дорог, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что бюджет Николаева не позволяет отремонтировать все дороги в городе в течение года.

Кроме этого, из бюджета Николаева в 2020 году потратили 92,6 миллионов гривен на ремонт дорог в городе, а в 2021 году на ремонт городских дорог планируют потратить 106 миллионов 542 тысячи гривен. В частности, на текущий ремонт дорог — 39 миллионов 149 тысяч гривен, а на капитальный — 67 миллионов 393 тысячи гривен.