Президент Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, несколько увеличив расстояние от своих оппонентов с начала февраля.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 22-23 февраля.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На втором месте оказался бы пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, за которого бы проголосовали 14,4% избирателей.

Рейтинг сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко, против соратников которого ввели санкции, несколько упал — он оказался на третьем месте с результатом 11,3%.

Далее в рейтинге идут Юлия Тимошенко (10,9%), Игорь Смешко (7,2%), Владимир Гройсман (5,7%) и Дмитрий Разумков (5,3%). Рейтинг других ниже 5%.

Отметим, в предыдущем опросе «Рейтинга», Бойко был на втором месте с результатом в 17,1%, а Порошенко — на третьем (16,4%).

В партийном же рейтинге по последнему опросу тоже лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать), которая снова поднялась на первое место.

Вторая — «Европейская солидарность» с результатом 16,2%. «Оппозиционная платформа — За життя» опустилась с первого на третье место (14,2%). Далее идут «Батьківщина» (12,0%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (5,1%), в других политсил менее 5%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Его проводили среди 2 500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы состоялись в январе 2021, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% респондентов (среди тех, кто определился с выбором). Экс-президента Украины Петра Порошенко поддерживают 15,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).