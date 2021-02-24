В 2021 году в Николаеве объявят конкурс на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич во время заседания исполкома в среду, 24 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, мэр напомнил, что в этом году истекает срок работы компании, которая выиграла конкурс 5 лет назад, поэтому в 2021-м объявят новый.

— У нас истекает срок конкурса на вывоз твердых бытовых отходов. Это означает, что в этом году будет объявлен конкурс. Следите внимательно за этими событиями, – сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что согласно статье 35-1 Закона Украины «Об отходах», организатор конкурса должен указывать срок, в течение которого исполнитель предоставляет услуги вывоза ТБО, этот срок должен быть не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

В свою очередь, в феврале 2020 года директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле 2019 года НикВести писали, что приобретение мэрией Николаева в лизинг новых мусоровозов для коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» повлечет за собой поднятие для горожан тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.