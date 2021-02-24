Председатель фракции «ОПЗЖ» в Харькове Андрей Лесик назвал события Революции Достоинства «государственным переворотом», после чего началась драка и его облили водой.

Случай произошел в ходе третьей сессии городского совета 8-го созыва, соответствующее видео появилось в Telegram-канале ХарьковNOW.

Как показывает видео, Андрей Лесик начал свое выступление с трибуны на русском языке. Депутаты из зала потребовали говорить на украинском, а после отказа председателя фракции начали скандировать «Ганьба».

В своей речи Лесик заявил, что в 2014 году произошел не Майдан, а государственный переворот. После этого началась драка с участием депутатов. Один из них прямо за трибуной облил Лесика водой, остальные участники толкали его из-за трибуны и снимали происходящее на телефон.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутаты от «ОПЗЖ» «элементарно не могут говорить на госязыке», комментируя попытку членов фракции отстранить Сергея Коренева после обысков в ДЖКХ.