Харьковский городской совет на заседании 24 февраля лишил Геннадия Кернеса полномочий городского головы через более чем два месяца после его смерти. Без этого решения Верховная Рада не могла рассматривать назначение внеочередных выборов в Харькове.

Соответствующее решение единогласно поддержали 83 депутата горсовета, передает Громадське. — Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы, — говорится в решении. Также в документе указано, что копию решения в Верховную Раду должен направить секретарь горсовета Харькова и исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.