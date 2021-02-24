Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о плохом качестве российского оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Об этом он рассказал на армянском телеканале 1in.am.

Никол Пашинян отреагировал на претензии бывшего президента Армении Сержа Саргисяна, который заявлял, что Армения не использовала ОТРК из РФ в войне с Азербайджаном, чтобы остановить продвижение врага.

— Намек может быть адресован мне, но я думаю, что он (Саргисян) должен знать ответы на многие вопросы, а не задавать вопросы, на которые он знает ответы. А может он объяснит, почему выпущенные ракеты «Искандер» не взрывались или взрывались, например, на 10%, - заявил армянский премьер.

Он также добавил, что не понимает причин пониженной боеспособности ракетных комплексов.

— Возможно, потому что это оружие восьмидесятых? – задался вопросом Никол Пашинян.

Ранее НикВести сообщали, что в Ереване возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий, на которых демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция начала задерживать людей.