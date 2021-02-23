В Ереване возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий, на которых демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция начала задерживать людей.

Об этом сообщает Новости Армения.

Как сообщается, демонстранты прибыли к правительству с намерением не пропустить Пашиняна в здание. Однако задолго до начала акции к зданию были стянуты большие силы полиции. Правоохранители окружили значительную территорию, ограничив движение граждан.

Несмотря на собравшихся протестующих, Пашиняну удалось пройти в здание, где он должен провести встречу с министром окружающей среды. После этого, полиция продолжила держать оцепление и задерживать людей.

Отмечается, что Накануне в ходе шествия неповиновения «Движения по спасению Родины» представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан собраться сегодня в 11:30 у третьего здания правительства.

Напомним, что митинги в Армении начались после частичной потери Нагорного Карабаха.

Как известно, с 27 сентября в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

После чего в сети появились видео, как жители ряда арцахских районов, которые должны быть переданы азербайджанской стороне, стали сжигать свои дома. Также многие их них вывезли могилы, памятники и иконы из местных храмов и церквей, чтобы их не осквернили азербайджанцы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных. После чего в Ереване обвинили Пашиняна в предательстве, призывая его покинуть должность.

Однако, парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна по причине отсутствия кворума для проведения заседания.