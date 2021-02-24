На прошлой неделе в Верховной Раде состоялось заседание аграрного комитета, в ходе которого на программу господдержки аграрно-промышленного комплекса были распределены 4,5 миллиарда гривен из бюджета.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.
Народный депутат подчеркнул, что помимо заложенных 4 миллиардов на действующие проекты, комитет распределил и 500 миллионов на новые программы АПК, увеличив господдержку в сравнении с бюджетом 2020 года.
– В ходе заседания совместно с коллегами и ассоциациями обсудили необходимость должного финансирования для развития фермерских хозяйств, животноводческих продуктов. А также отрасли по производству улучшения молочной продукции, сахарной промышленности и производство по выращиванию картофеля, - сообщил нардеп.
Как отмечалось ранее, по решению комитета, программы господдержки АПК разделены на две части — действующие, сумма финансирования которых составила 4 миллиарда гривен, и новые, на которые выделено около 500 миллионов гривен.
Таким образом, 4 миллиарда гривен будут выделены на следующие программы:
При этом, к существующим программам добавились следующие направления на 500 млн:
– Увеличение господдержки и новые проекты в развитии АПК Украины имеют большое значение для нас. При этом, конечно, продолжится и активная работа над ныне действующими программами, которые в дальнейшим будут только улучшаться. Работаем на благо наших фермеров и производителей, которые могут смело воспользоваться возможностями разработанными государством программами, - резюмировал Александр Гайду.
Напомним, Александр Гайду сообщил, что в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов Государственного фонда регионального развития, на котором был одобрен проект по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
На прошлой неделе в Верховной Раде состоялось заседание аграрного комитета, в ходе которого на программу господдержки аграрно-промышленного комплекса были распределены 4,5 миллиарда гривен из бюджета.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.
Народный депутат подчеркнул, что помимо заложенных 4 миллиардов на действующие проекты, комитет распределил и 500 миллионов на новые программы АПК, увеличив господдержку в сравнении с бюджетом 2020 года.
– В ходе заседания совместно с коллегами и ассоциациями обсудили необходимость должного финансирования для развития фермерских хозяйств, животноводческих продуктов. А также отрасли по производству улучшения молочной продукции, сахарной промышленности и производство по выращиванию картофеля, - сообщил нардеп.
Как отмечалось ранее, по решению комитета, программы господдержки АПК разделены на две части — действующие, сумма финансирования которых составила 4 миллиарда гривен, и новые, на которые выделено около 500 миллионов гривен.
Таким образом, 4 миллиарда гривен будут выделены на следующие программы:
При этом, к существующим программам добавились следующие направления на 500 млн:
– Увеличение господдержки и новые проекты в развитии АПК Украины имеют большое значение для нас. При этом, конечно, продолжится и активная работа над ныне действующими программами, которые в дальнейшим будут только улучшаться. Работаем на благо наших фермеров и производителей, которые могут смело воспользоваться возможностями разработанными государством программами, - резюмировал Александр Гайду.
Напомним, Александр Гайду сообщил, что в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов Государственного фонда регионального развития, на котором был одобрен проект по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера.