На прошлой неделе в Верховной Раде состоялось заседание аграрного комитета, в ходе которого на программу господдержки аграрно-промышленного комплекса были распределены 4,5 миллиарда гривен из бюджета.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.

Народный депутат подчеркнул, что помимо заложенных 4 миллиардов на действующие проекты, комитет распределил и 500 миллионов на новые программы АПК, увеличив господдержку в сравнении с бюджетом 2020 года.

– В ходе заседания совместно с коллегами и ассоциациями обсудили необходимость должного финансирования для развития фермерских хозяйств, животноводческих продуктов. А также отрасли по производству улучшения молочной продукции, сахарной промышленности и производство по выращиванию картофеля, - сообщил нардеп.

Как отмечалось ранее, по решению комитета, программы господдержки АПК разделены на две части — действующие, сумма финансирования которых составила 4 миллиарда гривен, и новые, на которые выделено около 500 миллионов гривен.

Таким образом, 4 миллиарда гривен будут выделены на следующие программы:

частичная компенсация стоимости с/х техники – 1 миллиард гривен;

удешевление кредитов в агропромышленном комплексе – 1,2 миллиарда гривен;

развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и хмелеводства – 450 миллионов гривен;

развитие фермерских хозяйств – 200 миллионов гривен;

развитие животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 1,150 миллиардов гривен.

При этом, к существующим программам добавились следующие направления на 500 млн:

страхование сельскохозяйственной продукции – 240 миллионов гривен;

государственная поддержка сращения – 100 миллионов гривен;

поддержка органического производства – 100 миллионов гривен;

развитие картофелеводства – 60 миллионов гривен.

– Увеличение господдержки и новые проекты в развитии АПК Украины имеют большое значение для нас. При этом, конечно, продолжится и активная работа над ныне действующими программами, которые в дальнейшим будут только улучшаться. Работаем на благо наших фермеров и производителей, которые могут смело воспользоваться возможностями разработанными государством программами, - резюмировал Александр Гайду.

Напомним, Александр Гайду сообщил, что в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов Государственного фонда регионального развития, на котором был одобрен проект по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера.