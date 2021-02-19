В четверг, 18 февраля, в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов Государственного фонда регионального развития, на котором было одобрен проект по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
Согласно проекта, на ремонт из государственного бюджета по программе ГФРР будет выделено 10 миллионов 191 тысяча 427 гривен. Еще 8 миллионов гривен будет выделено из бюджета Николаевской области.
– Победа! Только что в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов ДФРР. Отстоял проект капитального ремонта радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера, - написал Александр Гайду.
Как известно, в 2019 году на ремонт радиологического отделения было выделено почти 81,3 миллион гривен (8,2 миллиона из областного бюджета и свыше 73 миллионов средств выделенных ГФРР). В 2020 на ремонт было направлено более 29, 7 миллионов гривен.
Напомним, ранее народный депутат Александр Гайду и мэр Николаева Александр Сенкевич презентовали совместный проект капитально отремонтированного спортивного зала в школе №20.
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В четверг, 18 февраля, в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов Государственного фонда регионального развития, на котором было одобрен проект по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
Согласно проекта, на ремонт из государственного бюджета по программе ГФРР будет выделено 10 миллионов 191 тысяча 427 гривен. Еще 8 миллионов гривен будет выделено из бюджета Николаевской области.
– Победа! Только что в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялась комиссия по отбору проектов ДФРР. Отстоял проект капитального ремонта радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера, - написал Александр Гайду.
Как известно, в 2019 году на ремонт радиологического отделения было выделено почти 81,3 миллион гривен (8,2 миллиона из областного бюджета и свыше 73 миллионов средств выделенных ГФРР). В 2020 на ремонт было направлено более 29, 7 миллионов гривен.
Напомним, ранее народный депутат Александр Гайду и мэр Николаева Александр Сенкевич презентовали совместный проект капитально отремонтированного спортивного зала в школе №20.