Сегодня, 10 февраля, народный депутат Александр Гайду и мэр Николаева Александр Сенкевич презентовали совместный проект капитально отремонтированного спортивного зала в школе №20.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе ремонта в спортзале была полностью заменена система отопления и установлена новая вентиляция. В спортзале также уложили резиновое покрытие и установили корзины для игры в баскетбол.

– В 2020 году выделил субвенцию на осуществление мероприятий социально-экономического развития территорий, а сегодня мы торжественно открываем отремонтированный спортивный зал площадью 269 квадратных метров. Мы заменили старое отопления и установили новое, также новую систему вентиляции. Отремонтировали потолок, стены, выполнили ремонт освещения. Ремонт санузла, раздевалок, заменили входные двери в зал и раздевалки. Выполнили капитальный ремонт пола с резиновым покрытием и установили современные корзины для игры в баскетбол и приобрели новую сетку для игры в волейбол, - написал Александр Гайду.

Александр Гайду подчеркнул, что проект является показательным примером успешного сотрудничества нардепов и местной власти.

– Реализация проекта даст возможность создать надлежащие условия для спортивного развития детей. Благодарен Александру Сенкевичу и местной власти за помощь, а учителям, родителям и школьниками за терпение. Поддержка мэра свидетельствует о неравнодушии к проблемам образования и понимания школьного воспитания. Теперь дети могут соревноваться в комфортных условиях и достигать новых высот! - заявил политик.

В свою очередь, директор школы Елена Бакаляр отметила высокое качество и уровень выполненных работ в учебном заведение.

Стоит отметить, что ремонтные работы финансировались по программе субвенции 2020 года, которую привлек народный депутат Александр Гайду, а также из бюджета города.

Напомним, ранее нардеп рассказал о сложностях работы и принятии государственного бюджета на 2021 год.