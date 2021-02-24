В Пекине суд по разводам обязал мужчину выплатить бывшей жене компенсацию за домашнюю работу, которую она выполняла в течение пяти лет их брака. А это 50 тысяч юаней ($7 700).

Об этом сообщает BBC.

Мужчина по фамилии Чэнь жил в браке с женой Ван с 2015 года, но в прошлом году решил развестись. Женщина сначала была против расторжения брака, но потом попросила от мужа финансовую компенсацию. Она объяснила это тем, что Чэнь не помогал ей в домашних делах и уходе за их сыном.

Суд вынес решение в пользу женщины и обязал ее бывшего выплатить 50 тысяч юаней ($7 700) за работу по дому, а также ежемесячно выплачивать алименты в размере 2 тысяч юаней (примерно $300).

Решение суда стало возможным после введения в Китае нового гражданского кодекса, который позволяет мужчине или женщине при разводе требовать компенсацию за работу по дому, уход за детьми или уход за пожилыми родственниками. До этого супруги могли требовать компенсации только при условии, что это было прописано в брачном договоре.

Это дело вызвало широкую дискуссию в соцсетях о ценности домашней работы. Многие пользователи раскритиковали «небольшой размер компенсации». Там приводили в пример, что в Пекине нанять няню только на год стоит более 50 тысяч юаней — а это столько же, сколько мужчина заплатит своей экс-жене за пять лет работы по дому.

Напомним, в Китае с 1 января вступил в силу закон, который обязывает супружеские пары ждать еще 30 дней перед тем, как окончательно подтвердить свое намерение расстаться. Таким образом, людям хотели дать шанс передумать, но получилось наоборот ㅡ теперь супруги обращаются за помощью к спекулянтам, чтобы стать первыми в очереди на развод.