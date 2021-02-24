Власти Украины намерены взять под контроль участок границы с Россией на Донбассе до 2025 года.

Об этом говорится в утвержденной в среду, 24 февраля, стратегии интегрированного управления границами, передает Корреспондент.

— Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними, - говорится в распоряжении.

Уточняется, что инициатива предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Стратегия принята во исполнение обязательств по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Целью документа является «обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность».

Напомним, в течении минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.